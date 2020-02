Representantes do CVV buscam o apoio de voluntários para a implantação do serviço em Andradas

Diretores do CVV ( Centro de Valorização da Vida ) de Andradas estão em busca de voluntários para atuar no atendimento às pessoas que precisam de apoio emocional . As inscrições para participar do curso de capacitação já estão acontecendo