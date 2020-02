Homem tenta colocar fogo em residência na Vila Santa Rita

Na manhã deste domingo (16/02) a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem 41 anos, acometido de um surto decorrente do consumo abusivo de drogas ilícitas, estaria trancado e tentava colocar fogo no interior de um imóvel. A casa é compartilhada, abriga outras famílias na parte superior, aos fundos e nas laterais.

De acordo com o boletim de ocorrências o autor fechou todas as entradas do imóvel. Os policiais tentaram convencê-lo a desistir da ação e, no momento em que notaram que tentava colocar fogo na mangueira do botijão de gás, forçaram a porta e entraram na residência para impedir que prosseguisse na ação.

Ainda segundo a PM o autor se refugiou em dos quartos e de posse de uma faca passou a fazer ameaças. Também pegou um aparelho de tv e tentou arremessá-lo contra os militares e a mãe dele. Neste foi necessário a intervenção dos policiais com técnicas de imobilização e algemas para impedir a ação delituosa do homem, que estava resistente.

O autor foi preso e apresentado ao plantão de polícia civil.