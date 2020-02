TV Atende- Avaliação do encontro do CREA MG realizado em Andradas

Recentemente Andradas foi sede da plenária do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. O evento que normalmente acontecia na capital Belo Horizonte é levado para cidades do interior. Um dos temas discutidos no encontro foi o processo que investiga os desastres com as barragens de Mariana e Brumadinho