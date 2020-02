Amor Por Andradas – Especial Benedito Rodrigues

Na semana de comemoração aos 130 anos da nossa cidade, a ANTV vai mostrar mais uma edição da Série de Reportagens “ Amor por Andradas “. Vamos contar histórias de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do município, divulgar dados e curiosidades sob os olhares de quem tem muito o que compartilha. Na edição de hoje o senhor Benedito Rodrigues de Paula de 88 anos fala como é viver em Andradas desde a década de 50. De lá para cá muita coisa mudou, mas seu amor ao próximo e pela cidade, através do Asilo São Vicente de Paulo permanece o mesmo.