Amor por Andradas – Especial Maria José Pereira Marcondes – Dona Neguinha

Nesta semana você acompanha a série de reportagens Amor por Andradas, com histórias de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento do município. Divulgando dados e curiosidades sob os olhares de quem têm muito que compartilhar. Hoje vamos conhecer um pouquinho da trajetória da professora aposentada Maria José Pereira Marcondes, a dona Neguinha como é mais conhecida. Ela fala sobre o amor que mantêm pelos seus ex- alunos e pela cidade.