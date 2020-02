Mulher de 40 anos é vítima de picada de cobra em Andradas

Nesta quinta-feira (20/02) uma mulher 40 anos foi picada na mão direita por uma cobra cascavel no bairro Retirinho. De acordo com informações de parentes passadas para nossa equipe de jornalismo ela estava trabalhando na zona rural no momento do acidente e deu entrada no Pronto Atendimento às 08 horas da manhã, sendo levada até lá por familiares.

Segundo informações do hospital para a equipe da ANTV, para socorrer a vítima, uma equipe da Santa Casa foi buscar 10 ampolas do soro antiofídico em Poços de Caldas. E de acordo com os bombeiros, volta das 11h40, o helicóptero Arcanjo 08 veio de Varginha até Andradas também para o transporte de soro com outras 10 ampolas, tendo em vista que o tempo de descolamento terrestre seria muito grande.

A diretoria da Santa Casa relatou que o quadro de saúde da mulher é estável e ela permanece em observação.