Amor por Andradas – Museu municipal João Moreira da Silva

Nesta semana estamos apresentando a Série de Reportagens Amor por Andradas, estamos mostrando as curiosidades que envolvem a sua fundação e também contando a história de pessoas que fizeram ou fazem a diferença no desenvolvimento do município. Hoje nós vamos mostrar alguns documentos, jornais e revistas que compõem a Casa da Memória – Museu Municipal João Moreira da Silva. Eles retratam fielmente a Andradas do passado.