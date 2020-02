Inscrições para o Processo de Escolha da Rainha e Princesas da 55ª Festa do Vinho já estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Processo de Escolha da Rainha e Princesas da 55ª Festa do Vinho. As candidatas podem se escrever até o dia 13 de março. Poderão participar do concurso as candidatas que preencherem os seguintes requisitos:

• Ser do sexo feminino;

• Ter idade entre 18 e 35 anos, completos até o dia 16 de maio de 2020;

• Ser andradense nata ou residir, comprovadamente, no município de Andradas nos últimos dois anos;

• Não estar grávida no período do concurso.

O regulamento completo está disponível no link: http://www.andradas.mg.gov.br/downloadsOficiais/124-regulamento_concurso_rainha_da_festa_do_vinho2020.pdf

A fase final do concurso será realizada no dia 16 de maio de 2020, às 21:00 horas, no Clube Rio Branco de Andradas