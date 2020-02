Receita Estadual faz operação em Andradas de combate à sonegação fiscal

A Receita Estadual de Minas Gerais deflagrou, na quinta e sexta-feira, a operação “Espectro”. A fiscalização, em campo, envolveu 180 servidores, em 47 municípios, e teve como alvo 80 empresas, supostamente de fachada, criadas para “esquentar” mercadorias sem procedência e sonegar impostos se valendo da emissão de notas fiscais “frias”.

Levantamentos da Receita Estadual indicam que o volume de operações praticadas por estas empresas com as notas frias pode alcançar R$ 30 milhões.

As investigações foram conduzidas por um grupo de auditores fiscais da Receita Estadual, que trabalhou com um universo de aproximadamente 10 mil empresas – dos segmentos de indústria, atacado e varejo -, a partir do cruzamento de dados desses contribuintes.

Itens foram minuciosamente analisados, como a capacidade financeira dos sócios; as estruturas físicas dos estabelecimentos; e empresas com objeto social distinto do tipo de operações que executa.

Dentre os principais setores fiscalizados na operação, destaque para os de metalurgia, plásticos, têxtil, calçados, bebidas, combustíveis, cigarros, automotores, material de construção e móveis.

O superintendente de Fiscalização Carlos Renato Confar afirma que “a Receita Estadual trabalha no combate à sonegação para garantir um ambiente de concorrência leal para quem investe ou quer investir em Minas Gerais”.

Confar reiterou, ainda, que as ações do Fisco mineiro são voltadas para a mudança de comportamento dos contribuintes, ampliação da base de tributação e crescimento da arrecadação, permitindo ao Governo do Estado implementar suas políticas públicas.

A operação foi realizada nos seguintes municípios:

1. Alterosa

2. Andradas

3. Antônio Prado de Minas

4. Araguari

5. Arceburgo

6. Belo Horizonte

7. Betim

8. Boa Esperança

9. Bom Despacho

10. Brasilândia de Minas

11. Cláudio

12. Contagem

13. Corinto

14. Delta

15. Divinópolis

16. Elói Mendes

17. Extrema

18. Formiga

19. Governador Valadares

20. Itaobim

21. Jacutinga

22. Juiz de Fora

23. Malacacheta

24. Manhuaçu

25. Monte Belo

26. Muriaé

27. Nova Lima

28. Ouro Fino

29. Paracatu

30. Passos

31. Perdizes

32. Poços de Caldas

33. Ponte Nova

34. Pouso Alegre

35. Riachinho

36. Rio Paranaíba

37. Santa Rita do Sapucaí

38. Santana do Paraíso

39. São João del-Rei

40. Sarzedo

41. Sete Lagoas

42. Teófilo Otoni

43. Tocantins

44. Três Corações

45. Uberaba

46. Uberlândia

47. Visconde do Rio Branco

Informações : Agência Minas