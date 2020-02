Um policial militar morreu e outro ficou ferido após serem atropelados nesse domingo em Poços de Caldas

De acordo com informações da PM, eles realizavam abordagem a um suspeito na avenida Wenceslau Braz.Momento em que foram atingidos por um veículo. O condutor do carro foi preso.

Profissionais do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local e tentaram reanimar o cabo Sérgio Alexandre Maestri. O policial morreu no local do atropelamento.

O outro policial soldado Abraão, sofreu fratura no fêmur e também foi socorrido por Bombeiros e policiais.