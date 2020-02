Amigos e familiares se despedem do padre assuncionista Jobson Belinato, que faleceu nesta terça-feira (25/02).

As informações são de que o religioso lutava há dois anos contra o câncer. Muito querido por todos era devoto de Nossa Senhora Aparecida e bastante conhecido em Andradas.

O velório acontece no Seminário Nossa Senhora da Assunção, em Espírito Santo do Pinhal. A missa de corpo presente será no mesmo local nesta quarta-feira (26/02)às 10 horas da manhã e o enterro no Cemitério dos Padres.