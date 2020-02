Na tarde desta quarta-feira (26/02) três pessoas com suspeita de coronavírus foram encaminhadas para o hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre, que estiveram na Itália e apresentam sintomas da doença. Os pacientes ficarão em uma área isolada do hospital, o único do Sul de Minas listado pelo governo para lidar com casos da doença.

O prefeito de Pouso Alegre Rafael Simões anunciou oficialmente em vídeo encaminhado pela assessoria de imprensa da Prefeitura.