Futuros voluntários do CVV tem até nesta sexta feira para fazer sua inscrição on-line

Sexta – feira – 28 de fevereiro é o último dia de inscrição on- line para as pessoas interessadas em fazer parte do CVV. O posto que em breve será instalado em Andradas ofertará apoio emocional e prevenção ao suicídio de forma sigilosa. A capacitação dos voluntários acontece no próximo sábado no prédio da ASPMA , à partir das oito horas da manhã.