Chuva e lama causam estragos em Monte Sião

Uma forte chuva que atingiu a cidade de Monte Sião, no Sul de Minas, no último domingo (1), provocou estragos em vários bairros do município. No bairro Tijuco Preto, as águas atingiram 13 casas deixando uma família desalojada.

A Defesa Civil esclareceu que a lama invadiu casas e entupiu bueiros no Centro. Além disso, uma árvore caiu em um cruzamento e bloquetes foram arrancados das ruas. Na mesma área, uma família perdeu móveis e pertences após a enchente subir mais de meio metro na casa.

Na Estrada dos Tanques, área rural da cidade, houve queda de três eucaliptos, que comprometeu o acesso do bairro com a cidade paulista Águas de Lindóia. Além das casas alagadas no bairro Tijuco Preto, o muro dos fundos de um imóvel cedeu e a lama gerou danos. A água ainda atingiu veículos e estragou máquinas de uma malharia local.

Equipes da Defesa Civil e da prefeitura da cidade removeram as árvores caídas, os entulhos e fizeram a limpeza dos estragos durante a noite. Não houve registros de feridos.

