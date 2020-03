Garotas que desejam se candidatar para a corte do vinho 2020 tem até o próximo dia 13 de março

Garotas que desejam se candidatar para a corte do vinho 2020 tem até o próximo dia 13 de março

Já se encontram abertas as inscrições para a corte do vinho 2020 . As mulheres interessadas em representar a simpatia e a beleza das mulheres de Andradas tem até o dia 13 de março para se candidatar . Este ano o critério de escolha tem novidades