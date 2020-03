Os casos de dengue vêm preocupando toda a região.

Em Andradas são três confirmados e mais três suspeitos que estão sendo investigados pelo setor de vigilância em Saúde Ambiental.

O Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) indica a situação de risco e de infestação do município. O parâmetro é de 0% a 0,9%, considerado satisfatório, de 1% a 3,9% considerado médio risco, e acima de 3,9%, o Ministério da Saúde já classifica como alto risco de surto de dengue, zika e chikungunya. A pesquisa do LIRAa em Andradas aconteceu no período de 06 a 10 de janeiro deste ano, e o resultado foi de 5,3%.

Já na cidade de Ibitiura de Minas, O LIRAa registrou um alto nível de infestação de Aedes aegypti com um resultado de 4.5%. Nessa terça-feira a prefeitura fez diversas ações no município para combater o mosquito e evitar casos da doença na cidade.

Dengue em Minas Gerais

A primeira morte por dengue em 2020 foi registrada de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Segundo a secretaria trata-se de uma mulher moradora de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Os números de mortes por dengue somente neste ano podem saltar para 11. Outros 10 óbitos suspeitos pela doença ainda estão sendo investigados pela Secretaria e, em breve, exames vão apontar as causas dessas mortes. Somente nas duas últimas semanas, segundo o governo, no estado foram registrados mais de 7 mil casos suspeitos de dengue

Dengue na região

Em São João da Boa Vista, que está a cerca de 36 km de Andradas, são 302 casos de dengue. A prefeitura da cidade paulista decretou emergência. Outros 293 pacientes com suspeita da doença aguardam resultados de exames. O decreto de emergência permite que a prefeitura contrate serviços, obras e adquira bens para combater a doença sem a necessidade de licitação.

Já na cidade de Mogi Mirim que fica a 65 km de Andradas a situação também esta complicada com a confirmação da primeira morte provocada por dengue na região de Campinas (SP) neste ano. Segundo a Prefeitura, trata-se de um idoso, de 93 anos, que morreu no final do mês de janeiro, mas a causa só foi confirmada após análises de amostras de sangue feitas pelo Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista. A última morte por dengue na cidade foi registrada em 2015, informou a administração municipal. Mogi Mirim registrou 608 casos positivos de denguee são investigados mais 2.133 notificações.