É Possível- Você como lidar com a ansiedade ?

Sofrer com a ansiedade é mais comum do que muitos imaginam. Somente no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas têm distúrbios que atrapalha relacionamentos, desempenho profissional e o bem-estar físico e emocional. No ano passado 6,4% da população brasileira sofria com transtornos do tipo, bem mais que a média global que é de 3,9%, de acordo com estimativas da organização mundial de saúde. Como lidar com a ansiedade?