Escola Francisca Vilela Peçanha no distrito da Gramínea passa por reformas

A Escola Municipal Francisca Vilela Peçanha que fica localizada no Distrito da Gramínea está passando por um período de reformas. Está sendo trocado o madeiramento e o telhado de parte da instituição de ensino. Mesmo com a presença dos profissionais da construção civil as aulas não foram interrompidas.