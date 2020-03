Hortaliças, mel e ovo caipira passam a integrar o Programa Certifica Minas

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), deu início ao processo de certificação de hortaliças, mel e ovo caipira. Regulamentada pelo IMA sob as portarias 1.960, 1.961 e 1.962 de 2020, publicadas neste sábado (7/3), a certificação destes produtos faz parte do Programa Certifica Minas, coordenado pela Seapa. O IMA é o órgão certificador oficial, responsável pelas auditorias e emissão do certificado, além da autorização do uso dos selos. Já a Emater orienta os produtores e indústrias sobre as adequações de produção necessárias. E, a Epamig, contribui no direcionamento de pesquisas e estudos para monitoramento, avaliação e aprimoramento do processo de certificação.

Com esses três novos produtos, o IMA passa a oferecer a emissão de 14 selos específicos para cada item contemplado no Programa Certifica Minas, são eles: algodão, azeite, cachaça, café, carne bovina, frango caipira, frutas, leite, produtos vegetais sem agrotóxicos (SAT), produtos orgânicos, queijo minas artesanal, ovo caipira, mel e hortaliças.

As auditorias do IMA verificam, entre outros, condições sanitárias adequadas, a fertilização do solo, a área de cultivo, o manejo das pragas e doenças, a instalação e o armazenamento do produto. Depois de todo este processo, o produto é atestado em relação à gestão do processo produtivo, as boas práticas agrícolas, a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental e econômica.

O gerente de Certificação do IMA, o engenheiro agrônomo Rogério Fernandes, comemora o sucesso do Programa Certifica Minas, que oferece produtos com mais qualidade aos consumidores, já que passam por práticas rigorosas de higiene e segurança alimentar. “O Programa Certifica Minas concede uma garantia de qualidade e procedência, com produção de acordo com a responsabilidade social e ambiental, melhorando a gestão da propriedade. Isso torna o produto mais competitivo, considerando que os consumidores estão cada vez mais exigentes”, argumentou.

Certifica Minas – As ações de certificação de produtos agropecuários são desenvolvidas, no estado, há mais de uma década. Por meio da Lei nº 22.926/2018, o Governo de Minas transformou em política pública todas as ações de certificação agropecuárias que já estavam sendo realizadas, incorporando novos produtos ao programa.

Para aderir ao programa – A adesão ao programa de certificação é voluntária. O produtor deve possuir inscrição estadual em Minas Gerais, requerer ao IMA a adesão ao produto/segmento de seu interesse, assinar o contrato e receber auditorias nos empreendimentos inscritos no Certifica Minas, além do pagamento das taxas de certificação, quando aplicáveis. O selo de certificação tem a validade de um ano, podendo ser revalidado, de acordo com o interesse do produtor, após novas auditorias do IMA, o órgão certificador oficial do Estado. Produtores da Agricultura Familiar tem adesão gratuita ao Programa.

Fonte : IMA