Última parcela do IPVA começa a vencer no dia 13 de março

Quem optou em pagar o IPVA parcelado deve ficar atento. Nessa sexta-feira (13 de março) começa o pagamento para as placas com final 1 e 2. O calendário termina no dia 19 de março com as placas 9 e 0.

A escala de pagamento ficou assim :

Placas final 1 e 2: 13 de março

Placas final 3 e 4: 16 de março

Placas final 5 e 6: 17 de março

Placas final 7 e 8: 18 de março

Placas final 9 e 0: 19 de março

O motorista que não pagou o Licenciamento Anual 2020, também precisa ficar atento, o prazo para o pagamento é até o dia 31 de março. O valor é R$ 105,78 e a taxa pode ser emitida junto com a guia IPVA.