Cliente da Cemig de Andradas é vítima de golpe

A população deve ficar atenta à atuação de estelionatários que utilizam o nome da Cemig em tentativas de extorsão e golpes no Sul de Minas. A abordagem mais recente foi registrada em Andradas. Os moradores são abordados por indivíduos que se apresentam como funcionários da empresa e cobram uma taxa para evitar a emissão de multa referente a suposta vistoria do medidor de energia.

Para evitar o surgimento de novas vítimas, a companhia alerta que ninguém, incluindo empregados próprios ou terceirizados, está autorizado a cobrar por qualquer serviço realizado, solicitar talões de cheques, documentos ou dados bancários, bem como vender produtos em nome da Empresa. Todas as taxas são pagas junto com as contas de energia elétrica ou documento emitido pela Empresa, via agências bancárias e postos Cemig Fácil (lotéricas, farmácias, etc), e são formalizadas por suas agências e postos de atendimento.

A Cemig recomenda que o consumidor exija a identificação daqueles que se apresentam em nome da Empresa. Todos os funcionários da Cemig ou de empreiteiras a serviço usam crachá de identificação e uniforme. Em caso de dúvidas acessar o “Fale com a Cemig” através do número 116, para verificação da autenticidade. É importante registrar o boletim de ocorrência para que a polícia civil possa investigar os crimes.

Poste danificado – A equipe de jornalismo da ANTV recebeu a foto de um poste danificado na Avenida Ricarti Teixeira. De acordo com informações da assessoria de imprensa da CEMIG os estragos foram causados após uma batida. Na noite desta terça-feira uma equipe da companhia trabalhou no local e o problema foi resolvido com a troca do poste.

Poste danificado na Avenida Ricarti Teixeira