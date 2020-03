Plano de mobilidade urbana só deve ser colocado em pratica no ano que vem

As cidades brasileiras ainda estão longe de serem modelos de acessibilidade, mas isso pode mudar com o passar dos anos. Por lei em 2019 todas as prefeituras tiveram que aprovar o plano de mobilidade urbana