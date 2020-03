Poços de Caldas tem um caso suspeito de Coronavírus

Subiu para 19 o número de casos suspeitos de coronavírus no Sul de Minas, de acordo a Secretaria de Estado de Saúde. Estão sendo analisadas uma nova suspeita em Varginha, uma em Itajubá, uma em Poços de Caldas e duas em Três Corações.

A secretaria de Saúde de Poços de Caldas divulgou na tarde desta terça-feira, uma notificação do primeiro caso suspeita do coronavírus na cidade. De acordo com a secretaria, trata-se de uma mulher de 58 anos, que chegou no final do mês passado da região da Lombardia na Itália.

A mulher foi atendida na UPA, com sintomas de gripe que são semelhantes ao coronavírus. A paciente segue em isolamento domiciliar e foi aberta uma notificação e colhida o material da paciente para fazer o exame que comprovará ou não a doença.

Brasil tem 34 casos confirmados da doença



O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira mais nove casos de coronavírus no país, sendo: 3 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e 5 no Rio de Janeiro. Desses casos, 7 casos são importados e dois são de transmissão local, ambos no estado de São Paulo.

Com isso, ao todo, são 34 casos confirmados em todo o país, sendo 6 por transmissão local, sendo 5 em São Paulo e 1 na Bahia, e 28 casos importados. Atualmente, são monitorados 893 casos suspeitos e outros 780 já foram descartados. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Campanha de Vacinação contra a gripe antecipada

O Ministério da Saúde inverteu a ordem de público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. Primeiro, serão vacinados os idosos e os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população.

A decisão da pasta é mais uma medida de proteção a esses públicos, em especial aos idosos, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que dependendo da gravidade pode levar a óbito. Outra preocupação é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao coronavírus, precise fazer deslocamentos no período esperado de provável circulação do vírus, no país. A primeira fase da campanha começa no dia 23 de março, em todo o Brasil.