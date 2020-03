Dinheiro eletrônico movimenta setor de turismo no estado

Sendo um dos principais destinos do Brasil em períodos de férias, e atraindo milhares de turistas, Minas Gerais vem também sendo destaque em relação ao uso de dinheiro eletrônico. Um levantamento da Visa Consulting & Analytics (VCA), divulgou que as cidades mineiras de Belo Horizonte, Uberlândia, Confins, Juiz de Fora e Uberaba foram os municípios em Minas com mais uso desse método de pagamento.

Segundo o estudo, a maioria do uso desse formato de pagamento se faz no setor de turismo, através de pagamento de hospedagem, aluguel de carros, restaurantes, entretenimento e despesas com agências de viagens. Em Belo Horizonte, Uberlândia e Confins, o maior uso de cartões se faz no aluguel de carros, já nas cidades de Uberaba e Juiz de Fora, a hospedagem lidera o ranking.

O Diretor Executivo da Visa Consulting & Analytics no Brasil, Rodrigo Santoro, explicou que a adoção do uso do pagamento eletrônico pelas cidades só fortalece a economia. “À medida que as cidades adotam o uso de pagamentos digitais, os impactos podem ter um efeito catalisador no desempenho econômico geral do município, como crescimento do PIB, dos empregos, salários e da produtividade. Todo o comércio se beneficia”, afirma.

Fonte: AMIRT