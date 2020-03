Direito de Saber – Planos de Saúde

Em uma visão preventiva e com foco na qualidade de vida é importante ter acesso a assistência de profissionais sempre que precisar. Por isso no planejamento familiar muitas pessoas não abrem mão do plano de saúde. Mas o que fazer quando precisamos de um tratamento que não tem a cobertura dos serviços oferecidos? saiba a resposta no quadro “Direito de Saber” com a advogada Zaira Felisberto.