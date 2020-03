Secretário de Governo Bilac Pinto deixa o cargo após decisão de Romeu Zema

O deputado federal Bilac Pinto (DEM/MG) não é mais Secretário de Governo. Em nota no início da noite de quarta-feira (11/03) ele informou que deixa o cargo, mesmo entendendo as razões do veto parcial de Romeu Zema à proposta de recomposição salarial das forças de segurança. Bilac destacou que ajudou a negociar e que a decisão do governador tirou as condições dele de, diante do atual cenário político, continuar a conduzir as negociações com o parlamento estadual.

Romeu Zema agradeceu os serviços prestados pelo parlamentar, “que contribuiu na construção de alternativas para a grave crise financeira. No momento oportuno, será anunciado o nome do novo secretário de Governo”.

Nota oficial – Secretaria de Governo

Emitida pelo Governo de Minas Gerais nesta quarta-feira (11/3)

O Governo de Minas informa que o deputado federal Bilac Pinto será exonerado do cargo de secretário de Estado de Governo a pedido. O governador Romeu Zema agradece os serviços prestados pelo parlamentar, que contribuiu na construção de alternativas para a grave crise financeira.

Nota – Bilac Pinto

Com a certeza de ter dado minha modesta contribuição ao governo de nossa Minas Gerais deixo hoje o honroso cargo de Secretário de Governo. Agradeço ao Governador Romeu Zema e ao Vice-Governador Paulo Brant a oportunidade e confiança em mim depositadas.

Não poderia deixar de agradecer ao Senador Rodrigo Pacheco e aos deputados estaduais mineiros em nome dos líderes governistas Luiz Humberto Carneiro e Gustavo Valadares, dos líderes de bloco, Sávio Souza Cruz, Cássio Soares e André Quintão pela convivência fraterna na busca das melhores soluções para os graves problemas que enfrentamos. Agradeço também à bancada federal mineira em nome do líder Diego Andrade. Agradeço especialmente ao Presidente Agostinho Patrus pela compreensão do grave momento político que atravessamos.

Mesmo entendendo as razões do veto parcial do governador à sua proposta de recomposição salarial das forças de segurança que ajudei a negociar, isto me tirou as condições de, diante do atual cenário político, continuar a conduzir as negociações com o parlamento estadual.

Desejo ao Governador e toda sua dedicada equipe muito sucesso no desafio de recolocar Minas Gerais de volta nos trilhos do desenvolvimento e da prestação de serviços públicos de qualidade que sua população exige e merece. Estarei – como sempre estive – à disposição do Governo de Minas e do povo mineiro na Câmara dos Deputados.

Deputado Federal Bilac Pinto

