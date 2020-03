CORONAVÍRUS – EVENTOS SÃO CANCELADOS EM ANDRADAS

Devido as orientações para evitar locais com grande aglomeração de pessoas alguns grupos decidiram adiar eventos que estavam programados para acontecer neste final de semana.

Os responsáveis pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) iriam realizar a segunda etapa do preparo de voluntários para atuarem no grupo em Andradas. A reunião estava prevista para acontecer no sábado, mas os membros foram informados sobre o cancelamento.

A Paróquia de São Sebastião informou as lideranças das comunidades que também não vai acontecer o retiro quaresmal que estava marcado para domingo na chácara do Danilo Stivanin. De acordo com Cônego Simão Cirineo o pedido é para orações na intenção de todos que estão sofrendo diretamente com a pandemia.