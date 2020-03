CORONAVÍRUS MUDA ROTINA DOS ANDRADENSES

A segunda feira começou com incertezas sobre a manifestação do coronavírus, mas com decisões importantes relacionadas a medidas preventivas. Entre elas está o cancelamento de eventos por causa da aglomeração de pessoas.

De acordo com a paróquia de Nossa Senhora Aparecida o jantar festivo da Comunidade São José que aconteceria sábado (21/03) foi adiado. A indústria ICASA informou o cancelamento da palestra motivacional para mulheres que estava programada para acontecer no dia 18 de março. O SESI Andradas publicou nas redes sociais que as atividades estão interrompidas por orientação do departamento regional. Mais um evento cancelado é o baile do Chuchu com Pimenta que aconteceria no dia 11 de abril.

Além destes já citados, fomos informados também que sessão do júri que aconteceria nesta terça-feira no Fórum de Andradas foi cancelada. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou as mudanças nos presídios mineiros com restrição a um visitante por preso, suspensão das visitas intimas, de idosos, representantes Organizações da Sociedade Civil e entidades religiosas. Todos os visitantes serão submetidos a uma avaliação das condições gerais de saúde a fim de evitar a transmissão do vírus à população prisional e aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Em Andradas está sendo criado com Comitê de Gestão de Crises para definir quais ações serão tomadas no município em caso de suspeita ou confirmação do coronavírus na cidade. A primeira reunião vai acontecer na tarde desta segunda-feira. Logo após, será realizada uma coletiva de imprensa para informar a população sobre o que ficou definido. A ANTV vai apresentar em detalhes essas decisões nas redes sociais e também no Telejornal Integração.

Na última semana o Governo de Minas decretou situação de emergência em saúde pública. E neste domingo foi anunciado o recesso escolar para a próxima quarta-feira (18/3) em todas as escolas da rede estadual. A medida vale até o dia 22 de março.

Veja a declaração do governador Romeu Zema sobre o coronavírus em Minas Gerais.