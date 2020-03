A programação de aniversário de Santo Antônio do Jardim foi cancelada. No dia 26 de março estava programado o ato cívico em comemoração aos 139 anos. Além disso o setor de cultura tinha marcado shows nos dias 28 e 29 de março que também foram cancelados. O município atende as orientações da Secretaria Estadual de São Paulo sobre as recomendações relacionadas ao coronavírus. Outros eventos como a etapa do circuito sul-mineiro de judô que aconteceria no dia 29 de março na cidade também não vai ser realizado.