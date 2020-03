Governo de Minas decide pelo recesso escolar de quarta até sexta-feira

O coronavírus o governador Romeu Zema publicou decreto neste domingo que cria o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 e amplia as ações de prevenção e combate ao coronavírus em órgãos e entidades da administração estadual. O Executivo decidiu implementar recesso escolar para a próxima quarta-feira (18/3) em todas as escolas da rede estadual. A medida vale até o dia 22 de março.