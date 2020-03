Equipes de futebol amador participam do Festival Esportivo do Lar da Criança Andradense

O fim de semana em Andradas foi marcado pelo esporte e um bom bate papo com os amigos. Aconteceu no Campo do Stella a décima edição do Festival de Futebol organizado pela direção do Lar da Criança Andradense. Atletas de 16 equipes amadoras de Andradas participaram do evento.