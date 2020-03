Nesse momento é importante tomar cuidado com as Fake News

Nesse momento é importante tomar cuidado com as Fake News

Infelizmente neste momento em que todos estão apreensivos com as questões que envolvem o coronavírus uma enxurrada de Fake News contamina as redes sociais. A segunda-feira em Andradas de foi informações desencontradas que causaram até certo pânico na população. Durante a coletiva a equipe municipal prometeu transparência na divulgação das informações e pediu para as pessoas evitam o compartilhamento de conteúdos duvidosos.