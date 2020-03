As igrejas católicas suspenderam as missas

Os casos de coronavírus avançam no Brasil. E com o passar dos dias a situação vai se complicando em vários municípios. Após as informações passadas pelo comitê de gestão de crises os andradenses estão aderindo a orientação de sair de casa somente se necessário – com atenção principalmente para as pessoas com mais de 60 anos. Eventos foram cancelados e os locais que tem aglomeração estão mudando a postura