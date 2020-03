O que acontece no mundo através da visão de andradenses que estão no exterior

A ANTV esta acompanhando de perto essa triste realidade do coronavírus. E além da situação do Brasil estamos mostrando o que acontece no mundo através da visão de andradenses que estão no exterior. Depois dos telespectadores da Itália e da Inglaterra hoje vamos ver os depoimentos de outros países.