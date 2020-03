As distribuidoras de gás estão tendo que tomar cuidados e medidas de proteção contra o coronavírus

As distribuidoras de gás estão tendo que tomar cuidados e medidas de proteção contra o coronavírus

Desde segunda-feira os andradenses adotaram hábitos diferentes com o isolamento, mas os estabelecimentos de serviços essenciais ainda estão funcionando, entre eles a distribuição de gás. Os responsáveis por este serviço também estão tendo que tomar cuidados e medidas de proteção contra o coronavírus. As empresas pedem a compreensão de todos na hora de fazer as entregas