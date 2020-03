Estado incentiva aprimoramento profissional como alternativa durante isolamento social

Durante o período de quarentena em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) adotou uma série de medidas estratégicas para capacitar e certificar a população em isolamento social, para lidar com os novos rumos trabalhistas, econômicos e sociais, a partir dos efeitos do vírus sobre o país.

Em consonância com as recomendações do Governo de Minas Gerais para reforçar a permanência das pessoas em casa e reduzir a propagação da doença, a pasta elaborou uma lista de cursos e formações on-line gratuitos, como alternativas de aprimoramento profissional neste período.

Segundo o subsecretário de Trabalho e Emprego da Sedese, Raphael Vasconcelos, a intenção é estimular o aprendizado e a formação dos cidadãos que estão em isolamento social. A medida busca também despertar nas pessoas o olhar para novas oportunidades de trabalho e geração de renda em um possível cenário de crise.

“Estamos vivendo um momento importante, e a educação profissional pode trazer uma grande contribuição para o trabalhador, já que ele se mantém atualizado e aproveita o período de isolamento para conhecer novas técnicas e se aperfeiçoar na sua área de atuação. Ela também abre a possibilidade para conhecer e ter contato com diferentes conteúdos que estão sendo oferecidos a distância de maneira gratuita”, enfatiza.

Formação qualificada

São mais de 20 cursos disponíveis gratuitamente por universidades, órgãos federais, privados e estaduais, como a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig), e a Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec).

Entre as opções estão formações de empreendedorismo, marketing, informática, beleza, agricultura, hotelaria, orçamento familiar, dentre outras. Ao final de cada capacitação, os participantes recebem um certificado de conclusão de curso.

A presidente da Utramig, Patrícia Braga, observa que durante o período de isolamento social, “aprender ou revisar um conteúdo se torna uma atividade estimulante que, além de contribuir para a saúde mental, prepara as pessoas para os novos desafios que se aproximam, em um mercado em permanente mutação”.

A Utramig oferece cursos gratuitos em sua plataforma virtual nas áreas de informática, desenvolvimento web, gestão empresarial e de qualidade e elaboração de projetos. Os concluintes podem obter certificados também de forma gratuita por meio do site, que deve ser acessado neste link.

Já a plataforma Uaitec oferece gratuitamente diversos cursos a distância para capacitação profissional. Entre eles estão as capacitações em empreendedorismo, Excel, cabeleireiro, hotelaria, maquiagem e noções básicas de instalações elétricas. Todos esses cursos geram certificados de conclusão que podem ser obtidos na própria plataforma.

Fonte : Agência Minas