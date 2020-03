Cemig informa alteração no processo de leitura de medidores e entrega de contas

A Cemig esclarece que, em função da disseminação do coronavírus, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a suspensão do trabalho dos leituristas em todo o território nacional. Os profissionais da Cemig, porém, continuam lendo os medidores acessíveis pela rua, sem necessidade de entrar em casa. Para os endereços onde isso não é possível, nem se pode entrar na propriedade, a Cemig faz a leitura por estimativa.

Esta alternativa está amparada em autorização da Aneel às distribuidoras de energia de todo o país. A estimativa, segundo a agência, deve ser feita pela média de consumo dos últimos 12 meses. Exatamente por ser média, pode haver um descolamento do consumo medido em relação ao consumo real, para mais ou para menos. Eventuais distorções serão corrigidas tão logo o trabalho dos leituristas volte ao normal, com acesso às casas, depois da pandemia, ou pela autoleitura. De toda forma, as leituras por estimativa só chegarão nos endereços dos nossos clientes na próxima conta, a partir de abril.

A Cemig destaca que a leitura pelo próprio cliente é bastante simples e rápida. Depois de copiar a marcação registrada nos medidores, basta enviar os números anotados pelos canais de atendimento digitais, como o Whatsapp (31-3506-1116), o aplicativo Cemig Atende ou pelo SMS (número 29810).

Em tempos de rápidas mudanças de cenário, a Cemig se compromete a manter seus clientes atualizados em caso de alterações nos procedimentos de leitura e entrega de contas.