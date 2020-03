Cuidados para evitar queimaduras com o álcool

Com o avanço dos casos de corona vírus, muitas pessoas tem recorrido ao álcool em gel para fazer a higienização das mãos e de superfícies. E como o produto tem esgotado nas prateleiras, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o Projeto de Decreto Legislativo, que autoriza por 90 dias, a comercialização de álcool etílico hidratado na graduação de 70% em embalagens maiores. A proposta irá para aprovação do Senado. No entanto, o uso doméstico de álcool principalmente o líquido – exige muita precaução porque em contato com o fogo pode causar diversos acidentes.Quem está preocupado com esta situação é o Hospital João XX III, considerado como centro de referência em queimaduras.