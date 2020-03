Imposto de Renda 2020 permanece com prazo de entrega no dia 30 de abril

Apesar do que havia sido cogitado por muitos contribuintes , o secretário da Receita Federal anunciou que as declarações do imposto de renda 2020 não deverão ser prorrogadas. Esta possibilidade vinha sendo colocada desde a última semana, com a expansão excessiva do COVID 19