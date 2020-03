Os estabelecimentos comerciais e empresas estão de portas fechadas

As secretarias estaduais de saúde divulgaram até 14h30 desta quinta-feira 2.614 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil com 63 mortos, 48 deles em São Paulo.Foram confirmados mais infectados pela covid-19 no Pará, em Goiás, em Minas Gerais, no Maranhão, no Rio Grande do Norte e na Bahia. Na maioria das cidades a opção ainda é pelo isolamento domiciliar