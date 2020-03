Cemig adota melhores práticas para leitura de medidores em tempos de pandemia

Como vai ser a leitura a partir de quarta-feira

A Cemig informa que, a partir desta quarta-feira (1º/4), os leituristas farão as leituras do mês de abril com nova orientação de trabalho. O procedimento está alinhado com a Resolução Normativa 878/2020, publicada na última semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que trata do impacto da epidemia do coronavírus no setor elétrico.

Os leituristas seguirão as seguintes orientações:

• Medidores voltados para a rua: realização da leitura e entrega de contas normalmente;

• Medidores localizados no interior das propriedades: realização da leitura mediante autorização de acesso pelo cliente;

• Se houver negativa de acesso neste período de pandemia, as leituras serão feitas por estimativa de consumo com base na média registrada nos últimos 12 meses. Como opção ao faturamento por média, o cliente poderá optar por informar previamente a leitura de seu medidor.

O procedimento é o seguinte:

• Observe a data da próxima leitura, disponível na conta de luz do mês anterior, e realize a leitura três a cinco dias antes da data informada;

• Anote os números registrados no medidor. Nos medidores com ponteiro, se o ponteiro estiver entre dois números, anote o que for menor;

Você tem os seguintes canais para enviar a leitura em até três dias antes da data da próxima leitura:

– Agência Virtual, localizada no site www.cemig.com.br;

– O aplicativo Cemig Atende, que você pode baixar no seu celular;

– Torpedo (SMS) para o número 29810.