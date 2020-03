Estados Unidos e Itália estão na lista com maior numero de mortes por consequência do Covid 19

Estados Unidos e Itália estão na lista com maior numero de mortes por consequência do Covid 19

Os Estados Unidos e a Italia estão entre os países mais afetados pela pandemia. E os brasileiros que vivem nessas regiões estão bem preocupados com os números de vítimas. As orientações por lá são as mesmas daqui: isolamento social