Pastor de Andradas que esteva em missão na África do Sul não consegue voltar para o Brasil

Desde que foi instalada a pandemia do coronavírus em todo o mundo, muitas tem sido as dificuldades que as pessoas tem enfrentado em relação as viagens. Quem não conseguiu voltar pra casa está tendo que aguardar a abertura dos aeroportos. É o caso do pastor andradense Vladimir Santos, ele foi em missão até a África do Sul e neste momento se encontra na cidade Johannesburg, como o seu dinheiro acabou, está sem local para ficar. Ele enviou um vídeo para nossa equipe de reportagem pedindo a ajuda da população andradense.