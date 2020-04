Ministério Publico destina mais de 50 mil reais para Santa Casa

Uma atitude de solidariedade. A Santa Casa de Andradas vem recebendo algumas doações importantes que vão auxiliar no atendimento aos pacientes neste período de pandemia. O reconhecimento veio do Ministério Público através dos recursos das prestações pecuniárias, no valor de 54 mil reais, verba que será destinada a implementar a usina de oxigênio para os respiradores de pacientes entubados e também na compra de medicamentos. Destaque também para a colaboração das confecções, costureiras e também da população em geral. Toda ajuda é muito bem vinda. As pessoas interessadas em contribuir podem fazer depósito na conta bancária da SBS