Criminosos explodem agências bancárias em Elói Mendes

Na madrugada desta sexta-feira cinco criminosos explodiram os caixas eletrônicos de duas agências bancárias em Elói Mendes, cidade mineira localizada há cerca de 170 quilômetros de Andradas.

De acordo com informações divulgadas no Portal Onda Sul o grupo chegou ao local por volta das duas horas e seguiu para a agência do Bradesco, onde aconteceram as primeiras explosões. A partir disso, o ataque aconteceu posteriormente na agência da Caixa Econômica Federal. A PM não informou se o grupo conseguiu levar algum dinheiro.

As agências foram isoladas sobre o possível risco de explosivos deixados no local. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram chamadas para verificar o interior das unidades.

A polícia busca por imagens de câmeras para identificar os criminosos. Ninguém foi preso. A perícia compareceu no local.

Informações e fotos: Portal Onda Sul