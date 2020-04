Escolas adaptam conteúdos para serem aplicados através da internet

Em função da pandemia do novo coronavírus, as aulas de escolas particulares devem permanecer suspensas por tempo indeterminado. A decisão expedida na ultima semana pela Justiça do Trabalho prorroga a decisão anterior, de 16 de março, que suspendia as aulas até 31 de março. Desde as determinações das atividades em classe, o Instituto de Educação Alfa implantou uma plataforma de ensino a distância. Os alunos seguem o cronograma e recebem as orientações dos professores através da internet.