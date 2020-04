Instituto Federal do Sul de Minas inicia a produção de máscaras de acetato

O Instituto Federal do Sul de minas tem desenvolvido ações importantes para auxiliar na prevenção do novo vírus. Depois da produção de álcool em gel com bebidas apreendidas pela receita federal agora o campus de Poços de Caldas iniciou a produção de mascaras de acetato para distribuição gratuita