Venda online é alternativa para o comércio neste período

Em meio a tantos desafios propostos pela COVID 19 , está a questão do isolamento social, o dia a dia das pessoas tem sofrido cada vez mais mudanças. Com as empresas cada vez mais repensando como desenvolver sua forma de trabalho, as crianças em casa e a restrição de funcionamento em vários locais, comprar pela internet ou delivery virou a opção adotada por muitos estabelecimentos comerciais.