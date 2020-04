Boletim epidemiólogico coronavírus 0604

Os números da Covid 19 em toda região estão trazendo preocupação nesta semana. Em Ouro Fino a diretoria municipal de saúde recebeu o resultado de um teste e confirmou a morte de um homem de 72 anos por consequência do coronavírus. O paciente veio a óbito na última terça-feira no hospital de clínicas de Itajubá. Ele morava na zona rural e apresentou os sintomas após uma viagem de cruzeiro no Ceará.A prefeitura de Pouso Alegre confirmou na manhã desta segunda-feira a primeira morte do município por Covid-19. O paciente José Raimundo Tadini de 78 anos apresentou a forma mais severa da doença. Estava internado há 10 dias no hospital Samuel Libânio morreu por volta de 21h40 deste domingo