Uniforte supermercados preparou muitas novidades em ovos de páscoa e chocolates

Com a maior parte dos brasileiros em isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus o feriado da páscoa vai ser mais tranquilo este ano. As famílias não poderão fazer aqueles almoços repletos de encontros, mas o ovo de páscoa não pode faltar. O Uniforte supermercados preparou um espaço especial para trazer todas as novidades aos consumidores.